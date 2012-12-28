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В России
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28 минут назад
В Госдуме предлагают ввести прокатные удостоверения для компьютерных игр
На распространяющиеся в России компьютерные игры необходимо выдавать прокатные удостоверения. С таким заявлением на пленарном заседании Госдумы выступила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.
«Мной совместно с Институтом развития интернета был подготовлен законопроект о прокатных удостоверениях по аналогии с фильмами и другие предложения. Я предлагаю обсудить их межфракционно в рамках рабочей группы», — сообщила депутат.
По мнению Лантратовой, это необходимо, чтобы контролировать контент игр, который является «очень сильным оружием влияния» на детей. Она привела в пример игру School Shooter. По словам депутата, для играющих в нее детей «такой сценарий насилия становится нормой».
«Западные страны проводят такие исследования, как «Убедительная сила видеоигр», которое стало теоретической основой для ведения информационной войны и внедрения установок ненависти к России, продвижения ЛГБТ-идеологии (ЛГБТ признана экстремистской организацией в России и запрещена), романтизации насилия, отказа от традиционных ценностей», — заявила Лантратова.
Депутат также предложила ввести проверку обычных игрушек на деструктив — они должны подпадать под законодательство о защите детей от вредной информации. Также, по ее мнению, необходимо ввести проверки на токсичные материалы: свинец, фенол, ртуть, формальдегид, фосфор.
Кроме того, Лантратова предложила ввести квоты для детских магазинов, чтобы минимум 50% ассортимента игрушек составляли товары отечественного производства.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на обсуждение этих инициатив необходимо приглашать контрольно-надзорные органы, которые должны выявлять такие проблемы.
Летом парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении детей со стороны украинских властей рекомендовала правительству разработать механизм экспертизы видеоигр, «которые направлены на формирование девиантного поведения и нивелирование правовой культуры среди детей и молодежи», чтобы ограничивать распространение подобного контента на территории России.
Необходимость контроля за видеоиграми вошла и в указ президента об основах государственной политики страны в области исторического просвещения.
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