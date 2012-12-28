В Госдуме предлагают ввести прокатные удостоверения для компьютерных игр

На распространяющиеся в России компьютерные игры необходимо выдавать прокатные удостоверения. С таким заявлением на пленарном заседании Госдумы выступила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.