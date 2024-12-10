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В России
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31 минуту назад

Экспорт из Китая в РФ упал на 10,5%

Объем взаимной торговли между Россией и Китаем составил 145,9 миллиарда юаней (приблизительно 20,14 миллиарда долларов), что на 5% меньше, чем в предыдущем месяце.

В ноябре экспорт из Китая в Россию упал в юанях сразу на 10,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало первым снижением за четыре месяца, — пишет Lenta.ru со ссылкой на данные китайской таможни.

Еще в октябре экспорт вырос на 24 процента, так что падение двузначными темпами оказалось неожиданностью. Импорт из России в Китай ускорил падение — минус 7,4%против 4,3% в октябре.

Данные о поставках в обе стороны ведомство не предоставляет. В общей сложности объем двухсторонней торговли России и Китая составил 145,9 миллиарда юаней (20,14 миллиарда долларов), что на пять процентов меньше, чем в октябре. При этом с начала года товарооборот удерживается в плюсе. За 11 месяцев он вырос на 2,1%.

Одной из причин сокращения торговли является проблема проведения платежей, которая нарастает с каждым санкционным пакетом США. Российский бизнес фактически лишился возможности сотрудничать с крупнейшими китайскими банками и теперь вынужден искать нестандартные обходные пути для перевода средств поставщикам.

С другой стороны, китайский импорт из России большей частью связан с энергоресурсами, а в ноябре российские нефтяные компании сократили поставки в Китай до 2,04 миллиона баррелей в сутки (2,19 миллиона в октябре). Это позволило Саудовской Аравии, основному российскому конкуренту на рынке, сократить отставание.


экспорт
экономика
Китай
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