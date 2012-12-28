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В России
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10 минут назад

Тамбовские ветеринары выпустили на волю краснокнижного орлана-белохвоста

Больного орла из Липецкой области выходили в тамбовском центре охраны хищных птиц. 

10 декабря сотрудники тамбовского центра охраны хищных птиц выпустили в живую природу выпустили краснокнижного орлана-белохвоста. Как сообщает onlinetambov.ru, птицу выпустили у города Котовска в пойме реки Лесной Тамбов.

Орлана-белохвоста привезли в центр из Липецкой области в тяжёлом состоянии. У птицы диагностировали крайнюю степень истощения, при поступлении она весила всего 3,1 килограмма. На волю птица отправилась поправившейся до пяти килограммов.

Орлан-белохвост занесён в Красную книгу России и имеет высший природоохранный статус. 

Фото:  vk.com/falconry_centre
птицы
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