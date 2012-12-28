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В России
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10 минут назад
Тамбовские ветеринары выпустили на волю краснокнижного орлана-белохвоста
Больного орла из Липецкой области выходили в тамбовском центре охраны хищных птиц.
Орлана-белохвоста привезли в центр из Липецкой области в тяжёлом состоянии. У птицы диагностировали крайнюю степень истощения, при поступлении она весила всего 3,1 килограмма. На волю птица отправилась поправившейся до пяти килограммов.
Орлан-белохвост занесён в Красную книгу России и имеет высший природоохранный статус.
Фото: vk.com/falconry_centre
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