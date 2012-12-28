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В России
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16 минут назад
Штрафы за нарушения ПДД повысят с 2025 года
Согласно проекту, если поправки примут, то штраф за нарушение правил применения ремней безопасности увеличится с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей.
Документ предполагает повышение штрафов за пьяную езду с 30 до 45 тысяч рублей, за повторное управление транспортным средством без ОСАГО — с 800 рублей до 5000 рублей. Кроме того, предлагается повысить с 30 до 45 тысяч рублей суммы штрафов за передачу управления транспортным средством лицу в состоянии алкогольного опьянения.
Помимо этого, с 1 до 1,5 тысячи рублей будет увеличен штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика. За повторное правонарушение размер денежного взыскания возрастет с 5000 до 7,5 тысячи рублей. Изменения депутаты предлагают внести в статьи Кодекса об административных нарушениях.
Проект об увеличении штрафа для водителей за повторную езду без ОСАГО внесли в Госдуму 1 октября. Сейчас штраф за отсутствие автостраховки составляет 800 рублей, вне зависимости от того, сколько раз автомобилист уже попадался. Инициаторы увеличения размера штрафа считают, что существующее наказание не мотивирует нарушителя приобрести полис, стоимость которого в среднем составляет 5000-7000 рублей.
В Госдуму в конце ноября поступили и другие поправки — изменения предложило внести правительство. Кабмин предложил увеличить в полтора раза штрафы за управление авто без пристегнутого ремня безопасности, пьяное вождение, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, несанкционированный выезд на выделенную полосу, езду по обочине и ряд других пунктов. Сильнее всего автомобилистов в случае принятия закона затронет повышение штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 до 750 рублей, так как это правонарушение является самым распространенным в стране.
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