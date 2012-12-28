Кредитная карта ПСБ поможет купить новогодние подарки близким

В преддверии новогодних праздников липчане задумываются, а хватит ли накоплений или предстоящей зарплаты на подарки любимым, родственникам и друзьям.

Что лучше: поздравить «скромно и со вкусом» или потратить больше, но сделать новогоднее чудо, сюрприз, о котором близкий человек действительно мечтает? Мы обратились к экспертам ПСБ и выяснили, как взять у банка кредит и при этом избежать процентов.





СПОСОБ 1: Кредитная карта – и заём, и заработок

180 дней без процентов – ровно столько составляет льготный период по кредитной карте ПСБ. Это значит, что полгода можно пользоваться заёмными деньгами абсолютно бесплатно.

Льготный период по карте «180 дней без %»* доступен сразу после оплаты первой покупки с помощью кредитки и возобновляется после погашения долга.

Максимальный кредитный лимит по карте «180 дней без %» составляет 1 млн рублей. Выпуск, обслуживание и доставка карты бесплатные и без дополнительных условий, также по карте отсутствуют комиссии за снятие наличных в банкоматах ПСБ и банков-партнеров.

Минимальный ежемесячный платеж — это что?

Не забываем, что пользование кредитной картой требует финансовой дисциплины: если потраченные средства мы планируем вернуть только спустя шесть месяцев, то нужно обязательно вносить минимальный ежемесячный платеж. В ПСБ по карте «180 дней без %»* это всего 3% от суммы долга. Например, если траты на новогодние подарки составили 20 тысяч рублей, то достаточно вносить 600 рублей в течение каждого месяца, чтобы просто подтвердить свою платежеспособность.

Кстати, выгоднее погашать долг суммами крупнее минимального ежемесячного платежа. Тогда он будет уменьшаться быстрее.

Что можно оплачивать кредитной картой?

Кредитную карту можно использовать для покупок товаров и услуг, а также для оплаты ЖКХ в пределах доступного лимита.

Как заработать с помощью кредитки?

После оформления кредитной карты в течение двух недель банк начислит 1000 баллов** на бонусный счет. Дополнительно к этому по карте предусмотрен кешбэк до 1,5% за любые оплаченные по ней покупки за счет кредитных средств. Кешбэк начисляется ежемесячно и поступает на бонусный счет. Баллы можно сразу перевести в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль, минимальный порог перевода 500 баллов.

СПОСОБ 2: Кредит с возвратом процентов

Если новогодние траты предстоят внушительные, а шести месяцев не достаточно для возврата долга, можно рассмотреть оформление кредита наличными. Например, в ПСБ сейчас действует акция «Лучше ноль»***, которая позволяет пользоваться потребительским кредитом на сумму до 5 млн рублей фактически бесплатно. Жители региона смогут получить от банка полный возврат уплаченных процентов в течение тридцати дней после погашения кредита.

По условиям акции кредит можно взять на любые цели: ремонт квартиры, приобретение мебели, покупку бытовой техники, оплату путешествия, обучения и так далее, и погасить его за 48 или более месяцев, не допуская при этом просрочек. Чтобы участвовать в акции и получить полный возврат процентов по кредиту, необходимо оформить страхование жизни и здоровья, а также застраховаться от потери работы или оформить полезный сервисный продукт «МультиЮрист».

Еще одно обязательное условие для возврата процентов — оплата картой ПСБ не менее пяти покупок на общую сумму от 10 000 рублей ежемесячно в течение всего срока действия договора кредитования. После полного погашения займа следует обратиться в любое отделение ПСБ в городе и написать заявление на возврат процентов.

* Кредитная карта «180 дней без %»: при оформлении кредитной карты с 11 сентября по 31 декабря 2024 льготный (беспроцентный) период составляет до 180 дней. В льготный (беспроцентный) период кредитования заемщик освобождается от уплаты процентов в случае полного погашения задолженности по карте. Обязательный ежемесячный платеж – 3 % от задолженности, а также начисленные проценты (при наличии), комиссии и неустойки (при наличии), просроченная задолженность (при наличии). Процентная ставка 47,5%. Полная стоимость кредита 47,346%. Обслуживание карты бесплатное. Лимит кредитования до 1 000 000 рублей. Лимит рассчитывается индивидуально, исходя из платежеспособности и кредитной истории заемщика. Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и (или) ПВН Банка и сторонних банков: ежедневно — не более 500 000 рублей; ежемесячно — не более 2 000 000 рублей. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров комиссия не взимается, в иных случаях – комиссия 5,9% от суммы + 590 рублей, и взимается при списании суммы операции со Счета. Комиссия за снятие наличных сверх ежедневного лимита, но не более 1 000 000 руб. в день, составляет 2% от суммы превышения. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Комиссия за переводы – 5,9% от суммы + 590 руб. Начисление бонусных баллов действует для договоров, открытых с 11.04.2024 г., регулируется программой лояльности «Кешбэк» и Условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кешбэк». Кешбэк начисляется на покупки за счет кредитного лимита в размере: 1,5% - при покупках от 50000 руб. в месяц, 1% - от 10000 до 49999 руб. в месяц, 0% - до 10000 руб. в месяц. Количество баллов в месяц не ограничено. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. ,

**Для получения приветственного бонуса клиенту необходимо в течении 14 дней со дня получения кредитной картысовершить операции за счет средств кредитного лимита на общую сумму не менее 10 000 руб. (учитываются операции покупок в ТСП переводы денежных средств), при выполнении условий акции клиенту будет выплачено вознаграждение в размере 1 000 баллов. В данной акции участвуют клиенты, у которых ранее не было кредитных карт в «ПСБ».***Акция "Лучше ноль" предполагает выплату вознаграждения клиентам Банка в виде бонусных баллов Программы лояльности «Кешбэк» в эквиваленте суммы процентов, уплаченных при погашении потребительских кредитов (за исключением кредитов с лимитом кредитования, ипотечных кредитов, программ автокредитования и программы потребительского кредитования «ПСБ. Кредит Возможностей»). Участниками Акции являются клиенты Банка, получившие кредит в период присоединения к Акции (с 25.03.2024 по 31.12.2025), которые заключили договор оказания услуг в рамках программы добровольного страхования «Защита заемщика», обеспечивающей страхование клиента от наступления страховых рисков по указанной программе, и не расторгли его до полного погашения кредита, а также договор страхования по программе «Страхование от потери работы» с тарифом «Максимум» и(или) договор оказания юридических услуг в рамках сервисного продукта «МультиЮрист» с тарифом «Максимум» на срок не менее 12 месяцев. Выплата производится на бонусный счёт Программы лояльности «Кешбэк» в течение 30 дней после полного погашения кредита и подачи клиентом заявления о выплате вознаграждения при выполнении условий Акции. Для получения вознаграждения кредит должен быть погашен в срок не менее 48 месяцев без просроченной задолженности и подключения кредитных каникул. При этом ежемесячно клиент должен совершать не менее 5 операций оплаты товаров, работ или услуг с использованием карт Банка на общую сумму не менее 10 000 рублей. Полные условия Акции на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк»