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В России
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сегодня, 14:35
Госдума приняла закон о запрете зачислять в школы детей без знаний русского языка
Вячеслав Володин подчеркнул, что «для обеспечения получения качественного образования и успешного освоения школьной программы необходимо знать русский язык»
«По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года сложности со знанием русского языка — у 41 % детей мигрантов», — написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале.
Он подчеркнул, что «для обеспечения получения качественного образования и успешного освоения школьной программы необходимо знать русский язык».
«В противном случае процессы обучения и социальной адаптации становятся крайне затруднительными для ребенка, не знающего языка, а также возникают проблемы у одноклассников и учителей», — добавил он.
«Планируем завершить рассмотрение законопроекта в приоритетном порядке завтра. Те, кто приезжает в нашу страну, должны знать русский язык, уважать культуру и историю, строго соблюдать законы Российской Федерации», — резюмировал Володин.
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