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В России
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сегодня, 13:46
Стоимость кофе сорта арабика достигла рекордного максимума
Цены на кофе сорта арабика продолжают расти на фоне опасений из-за нехватки предложений на рынке.
Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке по данным на 13:00 по Москве во вторник торгуются на уровне $3,42 за фунт, свидетельствуют данные MarketWatch. Ранее в ходе торгов цена поднималась до $3,461 за фунт, что является максимумом с начала отслеживания этих данных в 1972 году.
Отраслевые эксперты ожидают сокращения поставок кофе из Бразилии из-за сильной засухи, с которой страна столкнулась ранее в этом году. Опасения вызывает и урожай более бюджетного сорта робуста во Вьетнаме, который также пострадал от неблагоприятных погодных условий.
Предыдущий рекорд стоимости арабики был установлен в 1977 году, что также было связано с ухудшением урожаев в Бразилии из-за плохой погоды.
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