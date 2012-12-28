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сегодня, 12:58
В Саратовской области пресекли атаку дронов на военный аэродром
В Саратовской области пресекли атаку украинских беспилотников на военный аэродром. Сейчас на месте работают экстренные службы.
По его словам, в результате атаки были ликвидированы БПЛА.
Он уточнил, что на месте работают все необходимые экстренные службы. Разрушений и пострадавших предварительно нет.
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