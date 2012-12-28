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В России
8
16 минут назад

Эндокринолог рекомендует увеличить число овощей в рационе

Эффективному похудению способствует увеличение количества овощей в ежедневном рационе, а также употребление необработанных продуктов.

Желающим быстро похудеть следует увеличить количество овощей в рационе, — рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина.

По ее словам, в овощах содержится клетчатка, употребление которой способствует длительному насыщению, помогает регулировать уровень сахара в крови и снизить уровень холестерина, — передает РИА Новости.

Специалист также порекомендовала есть больше необработанных продуктов. Она указала на пользу грубой и волокнистой пищи, отметив, что ее употребление снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд довольно простых правил. Например, увеличить количество клетчатки в рационе», — резюмировала эксперт.
здоровье
продукты
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