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В России
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16 минут назад
Эндокринолог рекомендует увеличить число овощей в рационе
Эффективному похудению способствует увеличение количества овощей в ежедневном рационе, а также употребление необработанных продуктов.
По ее словам, в овощах содержится клетчатка, употребление которой способствует длительному насыщению, помогает регулировать уровень сахара в крови и снизить уровень холестерина, — передает РИА Новости.
Специалист также порекомендовала есть больше необработанных продуктов. Она указала на пользу грубой и волокнистой пищи, отметив, что ее употребление снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд довольно простых правил. Например, увеличить количество клетчатки в рационе», — резюмировала эксперт.
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