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В России
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сегодня, 11:35
Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили в РФ
Российские власти оказывают поддержку отечественным автопроизводителям для того, чтобы не допустить слишком резкого роста цен на новые автомобили.
«Цены могут быть более стабильными. Что касается снижения, при наличии инфляции у нас тенденции такие пока не предполагаются», — заявил Мантуров.
По его словам, российские власти оказывают поддержку отечественным автопроизводителям для того, чтобы не допустить слишком резкого роста цен на новые автомобили, — пишет Lenta.ru.
Что касается снижения стоимости машин, то, как объяснил чиновник, этому мешает высокая инфляция. Однако помощь служит определенного рода демпфером для отечественных предприятий.
Активнее всего о поддержке в последние годы просит крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ». В том числе он добился существенного повышения утилизационного сбора, который отечественным автозаводам компенсируют из бюджета. Глава «АвтоВАЗа» объяснял, что без этой меры компания проиграет конкуренцию китайскому автопрому.
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