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В России
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сегодня, 11:35

Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили в РФ

Российские власти оказывают поддержку отечественным автопроизводителям для того, чтобы не допустить слишком резкого роста цен на новые автомобили.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, — передает РИА Новости.

«Цены могут быть более стабильными. Что касается снижения, при наличии инфляции у нас тенденции такие пока не предполагаются», — заявил Мантуров.

По его словам, российские власти оказывают поддержку отечественным автопроизводителям для того, чтобы не допустить слишком резкого роста цен на новые автомобили, — пишет Lenta.ru.

Что касается снижения стоимости машин, то, как объяснил чиновник, этому мешает высокая инфляция. Однако помощь служит определенного рода демпфером для отечественных предприятий.

Активнее всего о поддержке в последние годы просит крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ». В том числе он добился существенного повышения утилизационного сбора, который отечественным автозаводам компенсируют из бюджета. Глава «АвтоВАЗа» объяснял, что без этой меры компания проиграет конкуренцию китайскому автопрому.
цены
авто
экономика
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