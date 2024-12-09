В ЦБ РФ объяснили причины резкого ослабления курса рубля

Согласно аргументам, приведённым регулятором в обзоре рисков финансовых рынков, причиной стали новые американские санкции и действия ряда компаний из нефинансового сектора, которые скупали валюту для погашения обязательств перед кредиторами.