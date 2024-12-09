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В России
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сегодня, 10:45

В ЦБ РФ объяснили причины резкого ослабления курса рубля

Согласно аргументам, приведённым регулятором в обзоре рисков финансовых рынков, причиной стали новые американские санкции и действия ряда компаний из нефинансового сектора, которые скупали валюту для погашения обязательств перед кредиторами.

Рубль в ноябре резко подешевел по отношению к иностранным валютам – на 11% к доллару и на 8,4% к юаню. Ослабление связано с двумя факторами, — отмечает Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков». Во-первых, повлияло решение США ввести новые санкции против российского финсектора и, в частности, против инфраструктуры международных расчетов. Во-вторых, эффект на курс был из-за действий «отдельных нефинансовых компаний», которые покупали валюту для погашения обязательств, — пишут «Ведомости».

Итогом стало снижение чистых продаж иностранной валюты со стороны 29 крупнейших экспортеров: в ноябре сумма составила $8 млрд, что на 23% ниже октябрьского результата, отмечает ЦБ. В то же время отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке этих компаний составило 60% – ЦБ сравнивает этот показатель с августом и указывает, что ноябрьское соотношение на 28 п. п. ниже. Последний месяц лета взят за ориентир потому, что именно в сентябре экспортеры стали наращивать покупку валюты, уточняется в обзоре.

Регулятор подчеркнул, что динамика внешнеторговых операций временно снизится по той причине, что структура и каналы расчетов вынуждены меняться. «По мере адаптации участников рынка и поиска новых контрагентов давление на валютный рынок будет снижаться», – отмечается в обзоре. ЦБ обращает внимание, что в начале декабря валютный рынок стабилизировался, а с 1 по 7 декабря рубль укрепился к американскому доллару на 7,7% – тем самым полностью отыграл стремительное ноябрьское ослабление и вернулся на уровень ниже 21 ноября, когда нацвалюта в паре с долларом колебалась у отметки в 100 руб. Курс доллара установлен Банком России на 10 декабря на уровне 99,38 руб., евро – 105,1 руб.

В этом же обзоре регулятор напомнил, что 28 ноября «для снижения волатильности и нормализации ситуации» приостановил до конца года покупку иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. При этом ЦБ предупредил, что продажа валюты, связанная с пополнением и расходованием средств ФНБ, продолжится: объем сделок составит 8,4 млрд руб. в день.

Рассуждая о настроениях россиян по части иностранной валюты, регулятор отметил, что в ноябре население продолжило ее продавать, но темпы незначительно выше октябрьских. Новые американские санкции на это не повлияли, и «валюта продавалась [населением] равномерно в течение всего месяца». В целом за минувший месяц, по подсчетам ЦБ РФ, граждане продали валюты на сумму 68,1 млрд руб. по сравнению с 55,8 млрд руб. в октябре.

В конце прошлого месяца рубль обновил минимумы с марта 2022 года сразу к трем основным валютам – доллару, евро и юаню. Пик ослабления рубля пришелся на 29 ноября – тогда он был установлен на уровне 109,58 руб. к американской валюте, 116,14 руб. – к европейской. ЦБ рассчитывает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке после того, как на фоне санкций против Мосбиржи в июне этого года были приостановлены торги валютой недружественных стран.

При этом на международном валютном рынке Форекс 27 ноября доллар на пике торговался выше 114,5 руб. (+8,53%), также впервые с марта 2022 г., после чего скорректировался до 113 руб. Евро преодолел отметку в 120 руб. (+8,96%), но затем отыграл назад – до 119,69 руб. Курс юаня, который по-прежнему торгуется на бирже, на пике превысил 15 руб. – это произошло впервые с 29 марта 2022 года.

Устойчивое ослабление российской валюты продолжалось с начала осени: за три месяца в сравнении с долларом она подешевела на 18,56%. Министр финансов Антон Силуанов объяснял 5 декабря, что на курс повлияли санкции против Газпромбанка – участника внешнеэкономических расчетов, который в том числе принимал платежи недружественных стран за российский газ.

Эксперты предупреждали, что падение рубля станет важным проинфляционным фактором перед заседанием совета директоров ЦБ 20 декабря, поскольку импортеры закладывали волатильность в цены импортируемых товаров. Позднее, 3 декабря, зампред регулятора Алексей Заботкин сообщил журналистам, что не разделяет мнения о необходимости валютных интервенций для борьбы с инфляцией взамен повышения ключевой ставки. По его словам, Банк России ожидает по итогам 2024 г. инфляцию на уровне верхней границы или выше прогноза в 8–8,5%. 25 октября на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор не менял оценку влияния курса на инфляцию: ослабление на 10% добавляет инфляции 0,5 п. п.
экономика
курс рубля
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