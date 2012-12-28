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сегодня, 10:00
Абхазия просит РФ вернуть социальные выплаты
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к российскому коллеге Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в республике.
«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — рассказал Бганба.
Ранее на заседании штаба по энергетике Бганба отметил, что огромные средства уходят на оплату перетока электроэнергии из РФ.
Россия с сентября приостановила, а с ноября за исключением пенсий и вовсе прекратила все социальные выплаты.
С 1 ноября Абхазия закупает электроэнергию в РФ для того, чтобы частично покрыть энергодефицит. Если с 1 ноября действовали четырехчасовые ограничения в поставке света, то с 9 декабря свет в дневное время в Абхазии есть всего 4 часа 40 минут. В ночное время с 21:00 до 07:00 электричество пока не отключают. Однако, как отмечалось на заседании штаба, в случае, если у республики не будет средств на дальнейшую оплату перетока и придется жить за счет лишь вырабатываемой ИнгурГЭС электроэнергии, то в сутки республика будет иметь свет всего 6 часов.
По решению властей, школы и детсады закрыты до 17 декабря.
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