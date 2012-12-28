Две липчанки пытались заработать на инвестиционной площадке и лишились по 300 тысяч рублей

А ещё одну женщину обманули при продаже духов.

9 декабря в полицию обратились сразу две липчанки, которые пытались заработать на инвестиционной платформе. 37-летняя женщина пыталась разбогатеть с сентября, 33-летняя — с 21 ноября. Со специалистами в сфере инвестиций они общались через мессенджер. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, одна женщина перевела мошенникам 300 000 рублей, вторая — 392 000 рублей. Последняя для перевода денег переходила по присланным ей ссылкам.39-летняя липчанка 5 декабря хотела купить духи через сайт объявлений и перевела со своей банковской карты продавцу 11 300 рублей, но тот оказался мошенником.В Лебедяни 9 декабря в полицию пришла 35-летняя женщина, которая с 6 декабря общалась с «сотрудником банка», который под предлогом обновления договора убедил продиктовать SMS-код и оформил на потерпевшую кредит в 14 000 рублей.