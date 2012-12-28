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Две липчанки пытались заработать на инвестиционной площадке и лишились по 300 тысяч рублей
Происшествия
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сегодня, 09:56
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Две липчанки пытались заработать на инвестиционной площадке и лишились по 300 тысяч рублей
А ещё одну женщину обманули при продаже духов.
39-летняя липчанка 5 декабря хотела купить духи через сайт объявлений и перевела со своей банковской карты продавцу 11 300 рублей, но тот оказался мошенником.
В Лебедяни 9 декабря в полицию пришла 35-летняя женщина, которая с 6 декабря общалась с «сотрудником банка», который под предлогом обновления договора убедил продиктовать SMS-код и оформил на потерпевшую кредит в 14 000 рублей.
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