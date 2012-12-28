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В России
29 минут назад
Минимальная цена на сигареты в РФ вырастет до 135 рублей
До конца 2024-го минимальная цена составляет 129 рублей.
С начала следующего года минимальная цена на пачку сигарет составит 135 рублей за пачку. Она вырастет на 4,6% год к году. До конца 2024 года минимальная цена составляет 129 рублей.
Минимальная стоимость табачных изделий рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза на пачку, установленной Налоговым кодексом РФ с 1 января 2025 года. Также при ее расчете учитывают ставку налога на добавленную стоимость и повышающий коэффициент. Ставка акциза на сигареты в 2025 года составит 2945 рублей за тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости.
В 2024 году он составляет 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости.
В 2023 году минимальная цена на пачку сигарет составила 119 рублей, в 2022 году - 112 рублей.
Согласно пресс-релизу, с 2025 года будут проиндексированы минимальные цены и на никотинсодержащую продукцию.
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