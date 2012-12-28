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В России
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сегодня, 15:31
Автоэксперт предупредил об опасности снега на крыше машины
Со временем снежный слой может превратиться в лед и оставить повреждения на кузове машины.
По его словам, поездка на автомобиле со снегом на крыше может привести к ДТП, — передает «Москва 24».
Автоэксперт отметил, что снежную «шапку» с крыши нужно обязательно убирать. В противном случае она может превратиться в лед, при очистке которого останутся царапины.
Помимо этого, снег в пути создает помехи как другим автолюбителям, так и тому, кто не стал его стряхивать с крыши.
Он может вылететь в движущийся сзади автомобиль, что станет полной неожиданностью для другого водителя. Дворники могут не справиться, и произойдет авария. Точно так же при торможении ваш снег может завалить вам стекло – в этом случае дворники тоже могут стряхнуть его не сразу, — подчеркнул эксперт.
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