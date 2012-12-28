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В России
39
46 минут назад

В Госдуму внесут закон о штрафах за продажу детям энергетиков

Важно сделать все, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что 26 ноября был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров.

По его словам, в целях реализации норм этого закона предлагается установить ответственность в виде штрафа за совершение данного правонарушения: для физических лиц — до 60 тысяч рублей; для должностных — до 300 тысяч рублей; для юридических — до 600 тысяч рублей.

Кроме этого, к внесению готовится законопроект, который предусмотрит штрафы за продажу детям энергетиков: для физических лиц — до 50 тысяч рублей; для должностных — до 200 тысяч рублей; для юридических — до 500 тысяч рублей, — говорится на сайте Госдумы.

«Принятие данных законопроектов направлено на защиту здоровья несовершеннолетних, а также предостережет взрослых от необдуманных поступков», — заявил Володин.

«Важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям», — резюмировал Володин.
энергетики
штрафы
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