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В России
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46 минут назад
В Госдуму внесут закон о штрафах за продажу детям энергетиков
Важно сделать все, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям, — подчеркнул Вячеслав Володин.
По его словам, в целях реализации норм этого закона предлагается установить ответственность в виде штрафа за совершение данного правонарушения: для физических лиц — до 60 тысяч рублей; для должностных — до 300 тысяч рублей; для юридических — до 600 тысяч рублей.
Кроме этого, к внесению готовится законопроект, который предусмотрит штрафы за продажу детям энергетиков: для физических лиц — до 50 тысяч рублей; для должностных — до 200 тысяч рублей; для юридических — до 500 тысяч рублей, — говорится на сайте Госдумы.
«Принятие данных законопроектов направлено на защиту здоровья несовершеннолетних, а также предостережет взрослых от необдуманных поступков», — заявил Володин.
«Важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям», — резюмировал Володин.
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