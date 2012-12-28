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В России
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сегодня, 13:58
Кабмин поддержал запрет зачислять в школы не знающих русский детей
Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от всех пяти фракций во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой.
Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике. «Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — отмечается в проекте отзыва, утвержденном правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
Так, кабмин отмечает, что отказ в приеме на обучение в случае непрохождения тестирования на знание русского языка не в полной мере согласуется положениями закона «Об образовании в РФ». Имеется в виду норма закона, в соответствии с которой иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с гражданами РФ правами на образование на общедоступной и бесплатной основе.
«Предлагаемые изменения необходимо привести в соответствие с положениями международных договоров РФ. В частности, соглашением о сотрудничестве в области образования, заключенного государствами - участниками СНГ, установлено, что лица, постоянно проживающие на территории одного из государств — участников и имеющие гражданство другого государства — участника, получают образование на всех уровнях на условиях, установленных для граждан РФ», — говорится в проекте отзыва.
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