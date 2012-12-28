Кабмин поддержал запрет зачислять в школы не знающих русский детей

Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от всех пяти фракций во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой.