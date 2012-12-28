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В России
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сегодня, 13:08
В ФСБ назвали частые фразы телефонных мошенников
Федеральная служба безопасности перечислила ключевые слова, которые используют телефонные мошенники.
Среди них «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг», «сообщите код из СМС / данные вашей карты / паспорта / СНИЛС».
В ФСБ подчеркнули, что лучше прекратить разговор с неизвестным, который убеждает продать квартиру или машину. В России за такое нет ни уголовной, ни административной ответственности.
Мошенники часто используют схемы вымогательства, угрожая возбуждением уголовных дел против граждан или их родственников.
«Эти действия сопровождаются отправкой через мессенджеры фотографий «служебных удостоверений» фальшивых сотрудников правоохранительных органов, копий «приказов» и других документов, якобы требующих от гражданина содействия следствию. Жертвам настоятельно рекомендуют соблюдать конфиденциальность, угрожая уголовной ответственностью за разглашение государственной тайны или отказ от сотрудничества», — рассказали в пресс-службе ФСБ.
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