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Бизнес
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20 минут назад

Компания «Лебедяньмолоко» вновь подтвердила сертификацию FSSC 22000.

Впервые сертификацию FSSC (Food Safety System Certification) 22000 компания получила в 2021 году. 

Аудит проводится экспертами компании SAI Global Eurasia — одним из ведущих мировых органов по сертификации. На сегодня FSSC 22000 является наиболее надежной независимо управляемой схемой сертификации систем пищевой безопасности, охватывающей всю цепь производства и поставок.

Компания «Лебедяньмолоко» по результатам сертификационного аудита на соответствие международному стандарту безопасности пищевых продуктов, проводимого в декабре 2024 года, признана соответствующей требованиям схемы сертификации FSSC 22000 в отношении производства пастеризованного молока, кефира, йогурта, творога, сметаны и сливочного масла.

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Помимо сертификации компания активно подтверждает качество производимой продукции в конкурсах различного уровня. Так за 2024 год в копилку медалей компании добавилось 25 золотых и 5 серебряных. Самым титулованным продуктом стал творог с массовой долей жира 9%. А крестьянское масло, м.д.ж. 72,5% и отборное молоко, м.д.ж. 3,4% - 6,0% вошли в 100 лучших товаров России.

ООО «Лебедяньмолоко» — один из крупнейших производителей молочной продукции в России. Достижения компании - результат не только добросовестной работы ее сотрудников, но и активной модернизации производства. За последние 9 лет в рамках инвестиционной программы в модернизацию производства вложено более 10 млрд рублей. На 2025 год уже подписан новый инвестиционный проект на 1,5 млрд. рублей. Такие шаги позволяют компании соответствовать всем самым современным стандартам безопасности пищевых продуктов и требованиям качества.

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама


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