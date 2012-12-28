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сегодня, 12:23

«Краса ЖКХ» работает в «ЭкоПром-Липецк»

Кристина Киселева, менеджер по работе с физическими лицами АО «ЭкоПром-Липецк», одержала победу в первом Всероссийском конкурсе «Краса ЖКХ».

В борьбе за этот престижный титул участвовали более 350 конкурсанток из 22 регионов страны. Кристина была признана одной из лучших в номинации «Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных услуг».

Церемония награждения состоялась 4 декабря в Москве, в здании Центральной избирательной комиссии партии «Единая Россия».

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«Мы поздравляем Кристину с заслуженной наградой! Каждый день она помогает жителям Липецка в решении вопросов, связанных с деятельностью регионального оператора. За шесть лет работы тысячи клиентов успешно оформили лицевые счета, внесли необходимые изменения и провели сверки расчётов. Благодаря своему профессионализму и отзывчивости, Кристина получает исключительно положительные отзывы от клиентов. Гордимся ее успехами и желаем дальнейших профессиональных успехов и новых ярких побед!,» - прокомментировали в пресс службе регионального оператора.

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