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В России
79
сегодня, 12:24

В России выявили географический разрыв в уровне бедности семей с детьми

Наименее обеспеченные домохозяйства находятся на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

В России фиксируется значительный географический разрыв в уровне материального благосостояния семей, поэтому возможности регионов по борьбе с бедностью существенно отличаются. Для решения этой проблемы госпрограммы поддержки семей с низкими доходами должны быть дифференцированы по федеральным округам (ФО) и субъектам Федерации. К таким выводам пришли авторы исследования «О географических особенностях распределения дефицита денежного дохода в домохозяйствах РФ с учетом числа детей, проживающих в них». Научная работа опубликована в журнале «Социально-трудовые исследования» Всероссийского НИИ труда при Министерстве труда и соцзащиты.

Уровень бедности рассчитан на основе данных выборочного мониторинга уровня жизни и участия в социальных программах домохозяйств. Данные анализировались за 2023 г. в разрезе ФО. Авторы рассчитали среднюю сумму, которая необходима для вывода таких домохозяйств из состояния бедности, т. е. размер дефицита их дохода. Расчет сделан как для домохозяйств с детьми, так и для бездетных семей. Наиболее существенный дефицит наблюдается у домохозяйств, в которых трое и более детей, — пишут «Ведомости».

«Наименее обеспеченные домохозяйства находятся на Дальнем Востоке и Северном Кавказе», — говорится в материале издания. Дефицит дохода на семью с детьми на Дальнем Востоке составляет 22 423 рублей в месяц. В Северо-Кавказском федеральном округе эта цифра чуть меньше и составляет 19 978 рублей.

Далее следует Северо-Западный федеральный округ с дефицитом в 18 615 рублей на семью с детьми. Следующий в списке Приволжский федеральный округ с дефицитом 18 482 рублей.

Авторы исследования отмечают значительный географический разрыв в уровне материального благополучия семей в разных регионах. Для решения этой проблемы помощь семьям с низкими доходами должны быть дифференцированы по федеральным округам, считают исследователи.




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