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В России
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сегодня, 12:24
В России выявили географический разрыв в уровне бедности семей с детьми
Наименее обеспеченные домохозяйства находятся на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.
Уровень бедности рассчитан на основе данных выборочного мониторинга уровня жизни и участия в социальных программах домохозяйств. Данные анализировались за 2023 г. в разрезе ФО. Авторы рассчитали среднюю сумму, которая необходима для вывода таких домохозяйств из состояния бедности, т. е. размер дефицита их дохода. Расчет сделан как для домохозяйств с детьми, так и для бездетных семей. Наиболее существенный дефицит наблюдается у домохозяйств, в которых трое и более детей, — пишут «Ведомости».
«Наименее обеспеченные домохозяйства находятся на Дальнем Востоке и Северном Кавказе», — говорится в материале издания. Дефицит дохода на семью с детьми на Дальнем Востоке составляет 22 423 рублей в месяц. В Северо-Кавказском федеральном округе эта цифра чуть меньше и составляет 19 978 рублей.
Далее следует Северо-Западный федеральный округ с дефицитом в 18 615 рублей на семью с детьми. Следующий в списке Приволжский федеральный округ с дефицитом 18 482 рублей.
Авторы исследования отмечают значительный географический разрыв в уровне материального благополучия семей в разных регионах. Для решения этой проблемы помощь семьям с низкими доходами должны быть дифференцированы по федеральным округам, считают исследователи.
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