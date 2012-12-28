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В России
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44 минуты назад
В РФ растет число разведенных в неволе диких животных
Число разведенных в неволе диких животных продолжает расти в России.
Факт, что дикие животные становятся объектом коммерческой эксплуатации, подчеркивает необходимость более тщательного контроля со стороны государственных органов. В ряде случаев диких животных обнаруживают в крайне ужасных условиях, таких как мусорные свалки. В частности, волонтерам удалось спасти двух львят, которые были оставлены в бедственном положении. Один из спасенных львят на начальном этапе отказывался от мяса, предпочитая человеческую пищу, что свидетельствует о его ненормальном развитии и потребностях.
Некоторые предприимчивые граждане пытаются извлечь прибыль из этого явления. Известен случай, когда владелец львенка организовывал платные фотосессии с животным. Это вызывает обеспокоенность не только из-за благополучия самих животных, но и из-за потенциальной угрозы для здоровья и безопасности людей, формирующих неправильное представление о дикой природе и ее обитателях.
Законодательством России предусмотрены штрафы за содержание диких животных в неволе, размер которых колеблется от 2 до 5 тысяч рублей. Однако эта сумма оказывается незначительной по сравнению с потенциальной прибылью, которую могут получить владельцы при продаже или аренде таких животных.
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