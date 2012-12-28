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В России
29
44 минуты назад

В РФ растет число разведенных в неволе диких животных

Число разведенных в неволе диких животных продолжает расти в России.

В последние годы в России наблюдается тенденция роста числа случаев разведения диких животных в неволе. Такие объекты активно предлагаются на продажу через социальные сети, а также сдаются в аренду, чтобы родители могли порадовать своих детей необычными подарками. Такая практика вызывает серьезные опасения с точки зрения защиты прав животных и соблюдения законодательства, — передает РИА Новости.

Факт, что дикие животные становятся объектом коммерческой эксплуатации, подчеркивает необходимость более тщательного контроля со стороны государственных органов. В ряде случаев диких животных обнаруживают в крайне ужасных условиях, таких как мусорные свалки. В частности, волонтерам удалось спасти двух львят, которые были оставлены в бедственном положении. Один из спасенных львят на начальном этапе отказывался от мяса, предпочитая человеческую пищу, что свидетельствует о его ненормальном развитии и потребностях.

Некоторые предприимчивые граждане пытаются извлечь прибыль из этого явления. Известен случай, когда владелец львенка организовывал платные фотосессии с животным. Это вызывает обеспокоенность не только из-за благополучия самих животных, но и из-за потенциальной угрозы для здоровья и безопасности людей, формирующих неправильное представление о дикой природе и ее обитателях.

Законодательством России предусмотрены штрафы за содержание диких животных в неволе, размер которых колеблется от 2 до 5 тысяч рублей. Однако эта сумма оказывается незначительной по сравнению с потенциальной прибылью, которую могут получить владельцы при продаже или аренде таких животных.
животные
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