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На девяти улицах Липецка не будет света
Общество
Женщина придумала ребенка и получила материнский капитал
Происшествия
Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?
Общество
Ездить по дорогам региона этой ночью станет опасно, предупредили в МЧС
Общество
В Липецкой области станет немного теплее
Погода в Липецке
Липчанин сломал колено, упав со второго этажа
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Спорт
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В России
1 минуту назад

ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров

Потерпевшими от противоправной деятельности стали 100 тыс. человек в более чем 50 странах, при этом доходы кол-центров составляли $1 млн в день.

Федеральной службой безопасности РФ была пресечена противоправная деятельность международной сети «колл-центров», действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» («Milton Group») Д. Казерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне, — сообщает пресс-служба ФСБ.

«Колл-центры» входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и др. Потерпевшими от их противоправной деятельности стало порядка 100 000 человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 млн. долларов в день.

Уточняется, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории России «колл-центров»: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.

В рамках возбужденного Следственным управлением ФСБ России уголовного дела правоохранителями задержаны одиннадцать руководителей и сотрудников российских офисов «колл-центров» по ст. 210 («Организация преступного сообщества»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК России.
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