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В России
1 минуту назад
ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров
Потерпевшими от противоправной деятельности стали 100 тыс. человек в более чем 50 странах, при этом доходы кол-центров составляли $1 млн в день.
«Колл-центры» входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и др. Потерпевшими от их противоправной деятельности стало порядка 100 000 человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 млн. долларов в день.
Уточняется, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории России «колл-центров»: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.
В рамках возбужденного Следственным управлением ФСБ России уголовного дела правоохранителями задержаны одиннадцать руководителей и сотрудников российских офисов «колл-центров» по ст. 210 («Организация преступного сообщества»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК России.
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