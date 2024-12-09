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Общество
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В России
32
36 минут назад

В РФ могут ввести семидневную блокировку средств от продажи недвижимости

В России предложили внедрить временную семидневную блокировку средств от продажи недвижимости.

В России предлагают временно блокировать деньги от продажи квартир. Как объясняет автор инициативы, это связано с ростом числа мошеннических действий с недвижимостью, в результате которых граждане лишаются жилья.

Письмо с предложением направила на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной зампред комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева. Она объясняет, что за последние два года мошенники стали активно использовать схему обмана «продавец под влиянием». Собственника убеждают якобы участвовать в операции для помощи ФСБ или другим органам. Жертве обмана предлагают продать жилплощадь, а деньги перевести лжесотрудникам силовых структур. В результате такой схемы страдают и покупатели, не имеющие отношения к мошенникам.

Депутат приводит статистику Гильдии риелторов Москвы, согласно которой речь идет о 10 подобных случаях в неделю в одной лишь столице. Поскольку передача квартиры происходит в срок до одной недели после регистрации перехода права собственности и получения денег, Разворотнева предлагает заморозить средства на семь дней. Деньги нельзя будет снять или перечислить, но ими можно будет оплатить кредиты или коммунальные платежи.

«Ко мне обратились пострадавшие граждане. (...) Только когда к ним пришли реальные покупатели квартиры, они поняли, что их обманули и они лишились жилья. Но сейчас сделать уже ничего невозможно. Поэтому важно, чтобы был такой период, чтобы люди могли прийти в себя и проверить свою сделку», — заявила Светлана Разворотнева.

В правоохранительных органах рассказали, что с 2018 по 2021 год мошенники предоставляли клиентам, большинство из которых пенсионеры, брать кредиты на невыгодных условиях под залог жилья. В итоге у заемщика не получалось выплатить долг, после чего у него через суд забирали квартиру в счет погашения задолженности, процентов и пени, — пишет Lenta.ru.

Столичная полиция выяснила, что все кредиты были выданы в офисе одной микрофинансовой организации, однако договоры займа оформляли на частных инвесторов, с которыми у нее не было договора поручения.
недвижимость
продажа
блокировка
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