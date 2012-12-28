В России
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26 минут назад
В Абхазии ограничат подачу электричества
Днем жители республики смогут пользоваться электричеством только 4 часа 40 минут. Свет будут включать два раза в течение равных промежутков времени — два часа 20 минут.
«С 21:00 до 07:00 по московскому времени подача электроэнергии в Абхазии будет осуществляться без ограничений», — добавили в пресс-службе.
Введение нового графика отключений света связано с дефицитом электроэнергии в республике. 4 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба провел совещание с членами правительства. В ходе заседания он заявил о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и не исключил, что из-за этого в республике придется ввести режим ЧС.
С 1 ноября из-за энергодефицита действовали четырехчасовые отключения электроэнергии, Абхазия частично закупает электричество в России для покрытия дефицита.
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