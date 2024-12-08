В России
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14 минут назад
В Воронежской области произошло возгорание на промобъекте после падения БПЛА
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА. В результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте», — написал он в своем Telegram-канале.
Гусев уточнил, что возгорание было ликвидировано, пострадавших в результате происшествия нет. На месте продолжают работу сотрудники оперативных служб.
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