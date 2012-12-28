В России
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21 минуту назад
В ЯНАО произошло массовое отравление детей
7 декабря в Тарко-Сале проходили межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали дети-спортсмены из Свердловской области. «После чего в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые ребята госпитализированы», — заявили в СК.
Все дети и взрослые команды из Свердловской области находятся под наблюдением врачей. По факту произошедшего начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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