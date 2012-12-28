В России
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24 минуты назад
Пенсионер из Петербурга передал мошенникам 22,3 млн рублей
Пенсионер рассказал правоохранителям, что 5 ноября ему позвонил незнакомец и представился сотрудником Министерства внутренних дел России.
По словам петербуржца, собеседник заявил, что мошенники пытаются украсть деньги с его банковской карты. Звонивший убедил пожилого мужчину обналичить все средства, оставшиеся на его счетах, а затем передать их курьеру «для обеспечения сохранности». Пенсионер поверил словам злоумышленников и последовал их инструкциям.
71-летний россиянин несколько раз встречался с курьером в подъезде своего дома и по частям передал ему деньги на общую сумму 22 300 000 рублей. Спустя какое-то время пожилой мужчина понял, что его обманули и подал заявление в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. —159 УК РФ (мошенничество). Ведётся расследование», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
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