В России
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37 минут назад
МИД РФ получил ноту по инциденту с посольством Швеции
Утром 28 ноября несколько подростков забросали фасад шведского посольства бутылками и залили краской. Полицейские задержали их на месте преступления. В МИДе уточнили, что нота с просьбой проинформировать о ходе расследования произошедшего поступила 2 декабря.
В министерстве подчеркнули, что российская сторона, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, принимает «все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, для предотвращения нарушений спокойствия представительства или оскорбления его достоинства, поэтому отреагирует на инцидент должным образом».
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