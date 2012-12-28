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49 минут назад
Путин посмертно наградил медков, погибших при крушении вертолета под Кировом
Вертолет санавиации Ми-2 авиакомпании "Вяткаавиа" потерпел катастрофу в лесу в Кировской области у деревни Белеенки вечером 26 октября. На борту находились четыре человека - пилот, врач и два фельдшера, все они погибли.
Награды за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, получили медсестра Татьяна Гмызина, медбрат Сергей Широких и врач Александр Гыска. Медицинским работникам вручили посмертно ордена Пирогова.
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