В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
В России
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59 минут назад
В Париже началась церемония открытия отреставрированного Нотр-Дама
С утра во французской столице закрыты все ближайшие к собору станции метро, перекрыт проезд автомобилей, такси и общественного транспорта. На церемонию допускают только официальных лиц, а горожанам предлагается смотреть трансляцию с экранов в специально огороженных зонах на левом берегу Сены. Для обеспечения безопасности задействованы шесть тысяч сотрудников полиции, спецназ и снайперы. Во время церемонии открытия собора будет закрыто небо над Парижем.
Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. В ходе мероприятия планируется выступление Макрона.
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