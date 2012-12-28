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В России
93
сегодня, 22:17

В Дагестане задержаны 12 мужчин, планировавших теракт

Силовики в Дагестане задержали 12 членов террористической группировки, планировавших крупный теракт, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

«Задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный террористический акт», — сообщили в ведомстве.
У задержанных изъяли два самодельных взрывных устройства, тонну аммиачной селитры, оружие и боеприпасы. Обнаруженные взрывные устройства уничтожены на месте.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту, совершенное организованной группой, создании террористического сообщества и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Задержанные дают признательные показания. Решается вопрос об их аресте.
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