В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
В России
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сегодня, 22:17
В Дагестане задержаны 12 мужчин, планировавших теракт
«Задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный террористический акт», — сообщили в ведомстве.
У задержанных изъяли два самодельных взрывных устройства, тонну аммиачной селитры, оружие и боеприпасы. Обнаруженные взрывные устройства уничтожены на месте.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту, совершенное организованной группой, создании террористического сообщества и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Задержанные дают признательные показания. Решается вопрос об их аресте.
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