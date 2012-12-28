В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
В России
77
сегодня, 22:07
В Воронеже горящий мужчина упал из окна на машину
В социальных сетях местные жители опубликовали кадры с места происшествия и сообщили, что соседи потушили горожанина с помощью огнетушителя и пытались потушить автомобиль, но пришлось все же вызвать спасателей. Помочь пострадавшему было уже нельзя.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 1:23. В огне пострадали два автомобиля. Ford Focus сгорел полностью. В автомобиле Ford Transit огонь повредил задний бампер и заднюю правую фару. Возгорание тушили четыре отделения пожарно-спасательных частей: 15 спасателей и четыре единицы техники. Пожар потушили в 1:36.
В региональном СУ СК корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека.
0
1
0
0
0
Комментарии