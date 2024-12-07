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Общество
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Общество
Прошёл – и хватит: снег прекратится в Липецкой области
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В России
232
сегодня, 17:27

В московском ТЦ взорвался телефон, два человека пострадали

Смартфон взорвался в салоне сотовой связи, расположенном в торговом центре (ТЦ) «Вавилон-92» на проезде Дежнева в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, передает Газета.ру.

Инцидент произошел в районе Южное Медведково. По данным канала, пострадали два человека — они получили ожоги лица. В здании наблюдалось сильное задымление, в ТЦ провели эвакуацию. На месте работают экстренные службы.

По данным Mash, это был неназванный китайский смартфон, он взорвался прямо в руках у покупателя. Пострадал он, а также продавец. МЧС России сообщило, что пожар был потушен на площади пять квадратных метров. Магазин находится на первом этаже.
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