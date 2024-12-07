В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
Липецкая вечЁрка: травмированные дети, суд из-за застекленного балкона и работы на горбатом мосту
В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
Липецкая вечЁрка: травмированные дети, суд из-за застекленного балкона и работы на горбатом мосту
В России
232
сегодня, 17:27
В московском ТЦ взорвался телефон, два человека пострадали
Инцидент произошел в районе Южное Медведково. По данным канала, пострадали два человека — они получили ожоги лица. В здании наблюдалось сильное задымление, в ТЦ провели эвакуацию. На месте работают экстренные службы.
По данным Mash, это был неназванный китайский смартфон, он взорвался прямо в руках у покупателя. Пострадал он, а также продавец. МЧС России сообщило, что пожар был потушен на площади пять квадратных метров. Магазин находится на первом этаже.
0
0
0
0
0
Комментарии