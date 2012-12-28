РКН отказал в регистрации трети страниц блогеров-десятитысячников

Владельцы каналов и страниц в социальных сетях с 1 ноября подали через портал «Госуслуги» более 41 тыс. заявлений о регистрации, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре (РКН). По состоянию на 3 декабря свыше 22 тыс. из них были внесены в перечень социальных сетей РКН. При этом 13 тыс. уже получили отказ в официальной регистрации.

В ведомстве озвучили три основные причины: пользователи забывали разместить на персональной странице номер, который присваивался им после подачи заявки, указывали некорректную ссылку на страницу, которую необходимо внести в реестр, а также неправильно писали наименование страницы.«Известия» запросили у РКН официальные данные о количестве десятитысячников в РФ, там порекомендовали обратиться за этой информацией к администраторам или владельцам соцсетей. При этом представители блогеров из различных ассоциаций затруднились дать точные цифры о количестве аккаунтов, которые попадают под требования РКН. Известно лишь то, что счет идет на сотни тысяч, отмечают эксперты.С 1 ноября все владельцы страниц в соцсетях и каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тыс. человек с обязаны сообщать данные о себе в Роскомнадзор, напомнил юрист Глеб Степанов. Он отметил, что после идентификации каналы и страницы будут включать в специальный перечень.«Признанные иноагентами блогеры не могут попасть в реестр социальных сетей РКН до утраты статуса иностранного агента», — напомнил он.