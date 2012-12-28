Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэрия Липецка борется с незаконными постройками
Общество
Управляющая компания потребовала демонтировать остекление балкона
Общество
Из «Хонды» украли вещей на 160 тысяч рублей
Происшествия
Липчанка Елена Бабикова покидает пост министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области
Общество
Сегодня в Липецке: концерт при свечах, Задонск – матерь городов русских и липчанам запретят курить на ходу
Общество
Липецкая вечЁрка: погибшая на пожаре, новая река в городе и как справиться с зимней хандрой
Общество
Три человека пострадали в аварии на улице Волгоградской
Происшествия
В драке таксистки и пассажирки появился ещё один пострадавший
Происшествия
В Липецке ночью разбили дверь бара
Происшествия
Тротуары горбатого моста перекрыли раскопками
Общество
Читать все
В понедельник дорогу-дублер на улице Московской перекроют для раскопок «Квадры»
Общество
Грязинец ударил сожительницу черенком от лопаты, а она в ответ — ножом в грудь
Происшествия
Муниципальное дорожное предприятие начало ремонт «зимним» асфальтом места раскопок «Квадры»
Общество
Наглый покупатель стащил телефон у продавца
Происшествия
С начала года из окон выпали 14 детей, одного малыша приспали
Общество
Роспотребнадзор готовит коллективный иск в защиту клиентов недостроенного в парке Победы фитнес-клуба
Общество
У липчан заметно выросли траты на бытовые услуги
Экономика
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Погода в Липецке
На тамбовской трассе у поворота к Сселкам вводится реверсивное движение с 9 по 25 декабря
Общество
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область небольшой снег
Погода в Липецке
Читать все
В России
20
12 минут назад

Общий объем кредитов россиян достиг рекордных 38 трлн рублей

Общий объем ссуд россиян превысил 38 трлн рублей на начало ноября, следует из данных ЦБ. При этом темпы выдачи кредитов гражданам резко сократились в последние месяцы на фоне активного повышения ключевой ставки. В последний раз — 25 октября — регулятор поднял ее с 19% до рекордного 21%.

В октябре объем ссуд населения вырос только на 170 млрд рублей, а в сентябре — на 189 млрд. До этого показатель увеличивался значительно быстрее, например, в августе — на 412 млрд. Всего с начала года общий размер задолженности россиян с учетом погашения ссуд вырос на 4 трлн, сообщают «Известия».

Основные причины замедления темпов кредитования — это повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциального регулирования, пояснила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

Однако этого пока недостаточно для значительного замедления инфляции, считает руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. По данным Росстата, инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5% после 0,36% в предыдущую неделю. При этом с начала года рост цен достиг 8,3%.

Проинфляционные риски по-прежнему сохраняются, согласилась Анна Землянова. По ее словам, к ним относятся, например, рост зарплат из-за ситуации на рынке труда и мягкая бюджетная политика. Регулятор может повысить ставку сразу до 23% годовых в декабре, ожидает эксперт.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru