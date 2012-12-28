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В России
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12 минут назад
Общий объем кредитов россиян достиг рекордных 38 трлн рублей
Общий объем ссуд россиян превысил 38 трлн рублей на начало ноября, следует из данных ЦБ. При этом темпы выдачи кредитов гражданам резко сократились в последние месяцы на фоне активного повышения ключевой ставки. В последний раз — 25 октября — регулятор поднял ее с 19% до рекордного 21%.
Основные причины замедления темпов кредитования — это повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциального регулирования, пояснила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.
Однако этого пока недостаточно для значительного замедления инфляции, считает руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. По данным Росстата, инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5% после 0,36% в предыдущую неделю. При этом с начала года рост цен достиг 8,3%.
Проинфляционные риски по-прежнему сохраняются, согласилась Анна Землянова. По ее словам, к ним относятся, например, рост зарплат из-за ситуации на рынке труда и мягкая бюджетная политика. Регулятор может повысить ставку сразу до 23% годовых в декабре, ожидает эксперт.
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