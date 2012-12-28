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В России
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20 минут назад
В Томской области возникло три очага бешенства из-за диких лис
У человека оно протекает с тяжёлым поражением нервной системы и часто заканчивается смертельным исходом.
Бешенство – острое инфекционное заболевание, передающееся через укус зараженного животного. У человека бешенство протекает с тяжелым поражением нервной системы и часто заканчивается смертельным исходом. По информации Роспотребнадзора, случаи бешенства среди томичей не регистрировались более 65 лет.
«Среди животных до 2018 года мы были благополучным регионом. С 2018 года ежегодно регистрируются очаги бешенства. В текущем году три очага на территории Колпашевского района. Везде источником служат дикие лисы», — рассказал Егоров.
Он уточнил, что очаг – это личное подсобное хозяйство, куда зашла лиса.
«Здоровые лисы практически не выходят к населению. Они сами боятся. У них есть свой ареал обитания, они в нем прекрасно себя чувствуют», — добавил специалист.
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