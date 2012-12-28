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В России
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54 минуты назад
В ЦБ РФ поставили под сомнение снижение ключевой ставки в 2025 году
Средняя ключевая ставка в 2025 году прогнозируется на уровне 17-20%.
«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно. Чтобы верно спрогнозировать, какая ключевая ставка будет в следующем году, внимательно следите за отклонением экономики от базового прогноза», — сказал он.
Средняя ключевая ставка в 2025 году прогнозируется на уровне 17-20%, — передает «Интерфакс».
«Нынешняя ставка - 21%, и в декабре она может быть и выше», — отметил советник главы ЦБ РФ.
Он призвал не воспринимать прогноз по средней ключевой ставке как заданную траекторию, — советовал следить за отклонением ситуации от прогноза.
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