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В России
37
38 минут назад

«Ведомости» сообщают о планах властей повысить пособия по беременности для студенток

В России власти обсуждают вопрос о повышении размера пособий по беременности и родам для студенток очной формы обучения.

Власти начали обсуждать пересмотр размера пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения, — рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника, знакомых с ходом дискуссии. Один из них говорит, что, пока она не завершена, как не определены и финальные параметры, идет сближение позиций по подходам. Сейчас пособия по беременности и родам для студенток вузов, колледжей и техникумов, обучающихся очно, устанавливаются в размере стипендии. Это следует из ст. 8 закона о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Если студентка не получает стипендию или учится по коммерческому договору, размер пособия равен минимальному размеру государственной академической стипендии, утвержденному локальным нормативным актом образовательной организации. Этот подход может быть пересмотрен.

Государственная академическая стипендия выплачивается тем учащимся, которые успешно сдают аттестацию, зачеты и экзамены. Ежемесячно в 2024 году студенты-очники в университетах могут получать стипендию в размере 2067 руб., в колледжах и техникумах – 539 руб. Источниками финансирования для стипендий являются федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. С предложением повысить пособия по беременности и родам обучающимся в средних и высших учебных заведениях до уровня МРОТа выступила депутат Яна Лантратова, сообщившая, что готовит соответствующий законопроект. Впрочем, по сведениям одного из источников издания, такой параметр, как МРОТ, не рассматривается для расчета повышенного пособия.

Главная задача демографической политики в стране – снизить до 20 лет средний возраст матери при рождении первого ребенка, чтобы повысить шанс рождаемости второго, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он также напомнил, что не существует мер, позволяющих «в одночасье» повысить рождаемость среди студентов в России.

По мнению руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, повышение размера пособия является правильным предложением, однако для увеличения рождаемости в стране нужны более комплексные решения. Такие точечные меры, согласно его заявлению, не изменят демографическую ситуацию в стране, если беременность будет преградой для получения образования и трудоустройства.
пособия
выплаты
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