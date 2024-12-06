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В России
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38 минут назад
«Ведомости» сообщают о планах властей повысить пособия по беременности для студенток
В России власти обсуждают вопрос о повышении размера пособий по беременности и родам для студенток очной формы обучения.
Государственная академическая стипендия выплачивается тем учащимся, которые успешно сдают аттестацию, зачеты и экзамены. Ежемесячно в 2024 году студенты-очники в университетах могут получать стипендию в размере 2067 руб., в колледжах и техникумах – 539 руб. Источниками финансирования для стипендий являются федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. С предложением повысить пособия по беременности и родам обучающимся в средних и высших учебных заведениях до уровня МРОТа выступила депутат Яна Лантратова, сообщившая, что готовит соответствующий законопроект. Впрочем, по сведениям одного из источников издания, такой параметр, как МРОТ, не рассматривается для расчета повышенного пособия.
Главная задача демографической политики в стране – снизить до 20 лет средний возраст матери при рождении первого ребенка, чтобы повысить шанс рождаемости второго, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он также напомнил, что не существует мер, позволяющих «в одночасье» повысить рождаемость среди студентов в России.
По мнению руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, повышение размера пособия является правильным предложением, однако для увеличения рождаемости в стране нужны более комплексные решения. Такие точечные меры, согласно его заявлению, не изменят демографическую ситуацию в стране, если беременность будет преградой для получения образования и трудоустройства.
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