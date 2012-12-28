Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сбитая в Усмани 21-летняя девушка умерла в больнице
Происшествия
Мэрия Липецка борется с незаконными постройками
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Помогите! У нас лифт месяц не работает!»
Общество
Управляющая компания потребовала демонтировать остекление балкона
Общество
Липчанка Елена Бабикова покидает пост министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области
Общество
Из «Хонды» украли вещей на 160 тысяч рублей
Происшествия
Статистика: в Липецкой области за неделю вновь подорожали мясо, рыба и молочные продукты
Экономика
Липецкая вечЁрка: погибшая на пожаре, новая река в городе и как справиться с зимней хандрой
Общество
Сегодня в Липецке: концерт при свечах, Задонск – матерь городов русских и липчанам запретят курить на ходу
Общество
Читать все
Тротуары горбатого моста перекрыли раскопками
Общество
В драке таксистки и пассажирки появился ещё один пострадавший
Происшествия
Сироте-инвалиду предложили вложиться в строительный бизнес: дело о мошенничестве на два миллиона рублей дошло до суда
Происшествия
Грязинцу пообещали доначислить пенсионные баллы: он продал машину и перевёл больше миллиона рублей мошенникам
Происшествия
Три человека пострадали в аварии на улице Волгоградской
Происшествия
Мошенники обманули уже 4,5 тысячи липчан
Происшествия
В понедельник дорогу-дублер на улице Московской перекроют для раскопок «Квадры»
Общество
В Липецке ночью разбили дверь бара
Происшествия
Муниципальное дорожное предприятие начало ремонт «зимним» асфальтом места раскопок «Квадры»
Общество
Клиент юридической фирмы отсудил у неё 112 500 рублей
Общество
Читать все
В России
42
сегодня, 13:49

В Минфине Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи от РФ

Абхазия столкнулась с дефицитом денежных средств для выплат зарплат бюджетникам.

У Абхазии нет денег на выплаты бюджетникам, в том числе силовикам, — заявил и.о. министра финансов республики Владимир Делба на совещании с и.о. президента Бадрой Гунбой.

«На сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата <...> ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается. Прежде всего, конечно, обращаю внимание на силовой блок, правоохранительные органы. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов», — сказал и.о. главы Минфина.

По его словам, все деньги из казны уходят на оплату электроэнергии из России, — передает РИА Новости.

«Если мы будем и дальше консолидировать усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать, что заработную плату мы не будем выплачивать», — резюмировал Делба.

Россия 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и силовикам. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали поставлять электричество по коммерческой стоимости.

Эти решения стали следствием невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств России и Абхазии.

Ежегодно с ноября по апрель республика испытывает дефицит электроэнергии из- за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть нехватку, республика вынуждена импортировать электричество из России — ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам. В частности, действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки.

Тридцатого октября представители Москвы и Сухума подписали соглашение об инвестициях. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.

Как утверждали противники, в случае вступления документа в силу российские компании собирались строить в республике апартаменты, что привело бы к росту цен на жилье, создало риски для экономики, из-за чего пострадал бы малый и средний бизнес.

Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.



Абхазия
политика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru