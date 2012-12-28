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В России
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сегодня, 13:49
В Минфине Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи от РФ
Абхазия столкнулась с дефицитом денежных средств для выплат зарплат бюджетникам.
«На сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата <...> ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается. Прежде всего, конечно, обращаю внимание на силовой блок, правоохранительные органы. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов», — сказал и.о. главы Минфина.
По его словам, все деньги из казны уходят на оплату электроэнергии из России, — передает РИА Новости.
«Если мы будем и дальше консолидировать усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать, что заработную плату мы не будем выплачивать», — резюмировал Делба.
Россия 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и силовикам. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали поставлять электричество по коммерческой стоимости.
Эти решения стали следствием невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств России и Абхазии.
Ежегодно с ноября по апрель республика испытывает дефицит электроэнергии из- за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть нехватку, республика вынуждена импортировать электричество из России — ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам. В частности, действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки.
Тридцатого октября представители Москвы и Сухума подписали соглашение об инвестициях. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.
Как утверждали противники, в случае вступления документа в силу российские компании собирались строить в республике апартаменты, что привело бы к росту цен на жилье, создало риски для экономики, из-за чего пострадал бы малый и средний бизнес.
Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.
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