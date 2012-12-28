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В России
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24 минуты назад
В Москве третий год не планируют запускать салюты на Новый год
Встреча Нового года без салютов в столице пройдет в третий раз.
«Нет, не планируется», — сказал Собянин.
Аналогичное решение в столице было принято и в 2023 году накануне Нового года и Рождества. В канун 2023 года проводилось голосование о судьбе новогодних праздников. В итоге от «фейерверков и больших уличных концертов» посчитали «целесообразным воздержаться», сообщал Собянин. При этом он говорил, что доходы от проведения новогодних мероприятий значительно превышают экономию на празднике, и обещал направить полученную прибыль «на поддержку военнослужащих, их семей, на восстановление новых территорий».
Также от запуска новогодних фейерверков Москва воздержалась в 2022 году, такое решение было принято после голосования в «Активном гражданине», где свое мнение высказали около 300 тысяч человек.
Новогодний салют решили отменить власти еще нескольких регионов — приграничных Курской и Брянской областей (там действуют постоянные ограничения на запуск фейерверков), Удмуртии, Пермского края. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил оставить салюты «до победы», а в Перми решение связали «с усилением мер безопасности в городе в новогодние праздники». В прошлом году в этих регионах также не устраивали салютов в честь праздника, — передает РБК.
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