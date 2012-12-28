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В мире
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30 минут назад
Цунами может накрыть побережье Калифорнии после мощного землетрясения
На севере Калифорнии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0.
Волны могут обрушиться на западное побережье страны в течение 1-2 часов, — отмечает телекомпания.
Землетрясение магнитудой 7 было зафиксировано в Калифорнии. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в Атлантическом океане, в 63 км к западу от города Петролиа (штат Калифорния). Очаг залегал на глубине 0,6 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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