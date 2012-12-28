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30 минут назад

Цунами может накрыть побережье Калифорнии после мощного землетрясения

На севере Калифорнии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0.

Почти 5 млн жителей США в штатах Калифорния и Орегон находятся в зоне угрозы цунами после землетрясения, — передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Волны могут обрушиться на западное побережье страны в течение 1-2 часов, — отмечает телекомпания.

Землетрясение магнитудой 7 было зафиксировано в Калифорнии. По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в Атлантическом океане, в 63 км к западу от города Петролиа (штат Калифорния). Очаг залегал на глубине 0,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
землетрясение
цунами
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