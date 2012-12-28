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В России
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40 минут назад
В Минздраве планируют сократить больничные часто болеющим россиянам с осени 2025 года
Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило проект приказа, направленный на изменение порядка оформления больничных листов, начиная с 1 сентября 2025 года.
«Утвердить порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности согласно приложению», — говорится в документе.
Согласно обновленному регламенту, количество выданных отдельному гражданину листков нетрудоспособности будет учитываться для своевременного выявления и профилактики серьезных заболеваний.
Как следует из приложения к тексту приказа, с 1 сентября 2025 года для граждан, которых в течение полугода признавали нетрудоспособными четыре раза и более, появится ограничение. Листок нетрудоспособности таким лицам будут выдавать на срок до трех календарных дней, — передает ТАСС.
Уточняется, что на данный момент проект находится на этапе подведения итогов по его публичному обсуждению.
Как отмечается в тексте документа, изменения будут действовать до 1 января 2027 года.
Данный проект должен улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста, — заявили в пресс-службе Минздрава.
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