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В России
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40 минут назад

В Минздраве планируют сократить больничные часто болеющим россиянам с осени 2025 года

Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило проект приказа, направленный на изменение порядка оформления больничных листов, начиная с 1 сентября 2025 года.

Министерство здравоохранения РФ планирует изменить порядок формирования больничных. Об этом говорится в тексте проекта приказа ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности согласно приложению», — говорится в документе.

Согласно обновленному регламенту, количество выданных отдельному гражданину листков нетрудоспособности будет учитываться для своевременного выявления и профилактики серьезных заболеваний.

Как следует из приложения к тексту приказа, с 1 сентября 2025 года для граждан, которых в течение полугода признавали нетрудоспособными четыре раза и более, появится ограничение. Листок нетрудоспособности таким лицам будут выдавать на срок до трех календарных дней, — передает ТАСС.

Уточняется, что на данный момент проект находится на этапе подведения итогов по его публичному обсуждению.

Как отмечается в тексте документа, изменения будут действовать до 1 января 2027 года.

Данный проект должен улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста, — заявили в пресс-службе Минздрава.
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