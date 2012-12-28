Поступления в бюджет от НДФЛ рекордно выросли до 6 трлн рублей

Поступления в консолидированные бюджеты российских регионов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) к 1 ноябрю 2024 года превысили 6 трлн рублей — это на 27% выше аналогичного периода прошлого года. Это следует из статистики ФНС, которую изучили «Известия».

Такой прирост поступлений налога на доходы физлиц оказался самым большим за 12 лет — за всё время ведения ежемесячной статистики. Основная причина увеличения поступлений по этой статье — это, в первую очередь, рост доходов граждан. В условиях дефицита кадров и одновременно рекордно низкой безработицы в 2,3% компаниям приходится повышать зарплату сотрудникам, чтобы удержать их, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.Еще одна причина — в повышении эффективности налогового администрирования, добавила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова. Людям становится всё выгоднее работать «в белую».Увеличение поступлений НДФЛ с точки зрения госбюджета — положительное явление в условиях дефицита казны, отметил Владимир Еремкин из Президентской академии. А налог выступает важным источником дохода. Тренд на рост поступлений в казну от налогов на доходы физлиц, по словам Еремкина, должен сохраниться на фоне продолжающегося увеличения зарплат россиян.