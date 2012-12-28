Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дело о ДТП с машиной полной подростков расследует СК
Происшествия
Сегодня в Липецке: рыбный четверг и как работодатели начали отговаривать липчан от увольнения
Общество
В пожаре на Соколе погибла женщина
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подробности гибели малышки, стрельба на дороге и «Кайенн» против кабана
Общество
38-летний житель Ссёлок получил 17 лет колонии за жестокое убийство жены в новогоднюю ночь
Происшествия
Липчанин заплатит штраф за сообщение в мессенджере
Общество
39-летний мужчина погиб, выпав с балкона четвёртого этажа
Происшествия
«Опель Астра» врезался в дерево: пострадала женщина-водитель
Происшествия
В лесу под Липецком нашли тело 37-летнего мужчины
Происшествия
Читать все
Сбитая в Усмани 21-летняя девушка умерла в больнице
Происшествия
Между улицей 50 лет НЛМК и руслом Воронежа обнаружена еще одна река
Общество
Старший тренер «Липецка» попытался оправдаться за 16 поражений подряд
Спорт
Как справиться с зимней хандрой?
Общество
На стадионе «Металлург» приступили к укладке искусственного поля
Спорт
29-летний закладчик из Твери пытался сбыть 3,5 килограмма наркотиков
Происшествия
Елецкая семья отсудила у управляющей компании 300 000 рублей за отравление угарным газом
Происшествия
«Помогите! У нас лифт месяц не работает!»
Общество
В лесу под Липецком нашли тело 37-летнего мужчины
Происшествия
Статистика: цены на дизтопливо в Липецкой области резко рванули вверх
Экономика
Читать все
В России
44
16 минут назад

Средства ПВО РФ сбили за сутки 101 беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 101 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Министерство обороны сообщило, что за последние сутки российские средства ПВО сбили 101 украинский беспилотник самолетного типа. В предыдущие несколько дней число сбитых дронов варьировалось от 40 до 69.

Средства ПВО за указанный период сбили два снаряда американской РСЗО HIMARS и 101 дрон самолетного типа, — уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее в ведомстве сообщали, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.
беспилотники
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru