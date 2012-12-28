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В России
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16 минут назад
Средства ПВО РФ сбили за сутки 101 беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 101 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Средства ПВО за указанный период сбили два снаряда американской РСЗО HIMARS и 101 дрон самолетного типа, — уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее в ведомстве сообщали, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.
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