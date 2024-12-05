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В России
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сегодня, 15:10
В 2025 году социальные пенсии в РФ проиндексируют на 14,75%
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в следующем году в России все пенсии проиндексируют на 14,75%.
С 1 апреля социальная пенсия в России повысится на 14,75% и составит 15 456 рублей. Средний размер социальной пенсии на конец этого года составит 13 475 рублей. В 2026 году выплаты проиндексируют на 4,5%, в 2027 году — на 4%. Страховая пенсия и фиксированная выплата к ней с 1 января будут проиндексированы на 7,3%. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости на конец 2024 года будет 22 376 рублей, на конец 2025 года — 24 059 рублей, — пишет «Лента.ру».
Прожиточный минимум пенсионеров в 2025 году составит 15 250 рублей.
4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об индексации социальных выплат жителям столицы на 5,5% с января 2025 года. После очередного повышения минимальный размер ежемесячной пенсии с городской доплатой у москвичей составит 25 850 рублей.
Социальная пенсия — это выплата за счет федерального бюджета, которая адресована инвалидам, нетрудоспособным гражданам и тем людям, которые не приобрели по каким-либо причинам право на страховую пенсию. А страховая часть пенсии — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, имеющим трудовой (страховой) стаж и достигшим определенного законом возраста.
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