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В России
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сегодня, 15:10

В 2025 году социальные пенсии в РФ проиндексируют на 14,75%

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в следующем году в России все пенсии проиндексируют на 14,75%.

В 2025 году в России пенсии будут проиндексированы на 14,75%, — заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Путин, документ появился на портале «Официальное опубликование правовых актов».

С 1 апреля социальная пенсия в России повысится на 14,75% и составит 15 456 рублей. Средний размер социальной пенсии на конец этого года составит 13 475 рублей. В 2026 году выплаты проиндексируют на 4,5%, в 2027 году — на 4%. Страховая пенсия и фиксированная выплата к ней с 1 января будут проиндексированы на 7,3%. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости на конец 2024 года будет 22 376 рублей, на конец 2025 года — 24 059 рублей, — пишет «Лента.ру».

Прожиточный минимум пенсионеров в 2025 году составит 15 250 рублей.

4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об индексации социальных выплат жителям столицы на 5,5% с января 2025 года. После очередного повышения минимальный размер ежемесячной пенсии с городской доплатой у москвичей составит 25 850 рублей.

Социальная пенсия — это выплата за счет федерального бюджета, которая адресована инвалидам, нетрудоспособным гражданам и тем людям, которые не приобрели по каким-либо причинам право на страховую пенсию. А страховая часть пенсии — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, имеющим трудовой (страховой) стаж и достигшим определенного законом возраста.
пенсии
индексация
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