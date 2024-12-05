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В России
50
21 минуту назад

В РФ мигрантам-нелегалам предложили выбор между СВО или депортацией

Видеозапись разговора рекрутера с мигрантами опубликовали федеральные СМИ.

В России десяткам нелегальных мигрантов предложили альтернативу депортации, — пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал «Царьград» в Telegram-канале.

На видеозаписи, снятой на одной из строек, видно, как иностранцев поставили строем перед возводимыми ими домами мужчины в военной форме и в касках. Один из них предложил мигрантам заключить контракт с Минобороны, и рассказал о выгодах, которые может принести участие в специальной военной операции.

«Желающие есть? Поднимите руку», — спросил рекрутер. Никто из стоящих перед ним мигрантов никак не отреагировал на прозвучавшее предложение.

«Тогда едем на родину», — резюмировал россиянин.
мигранты
нелегалы
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