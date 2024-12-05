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сегодня, 13:36
Три самолета из РФ сели на запасных аэродромах из-за тумана в Узбекистане
Причиной отклонения от курса стал туман, возникший в районе аэропорта назначения.
Из заявления следует, что самолеты принадлежат компании Uzbekistan Airways. Один из них 4 декабря летел из Санкт-Петербурга в Термез, но из-за неблагоприятных метеорологических условий экипаж принял решение уйти на запасной аэродром. В результате воздушное судно село в Самарканде, — пишет «Газета.Ru».
Похожая ситуация произошла с лайнером, который следовал из Уфы в Наманган. Пилотам поступила информация о плохой погоде на пути следования, поэтому им пришлось посадить самолет в Ташкенте.
Кроме того, 5 декабря в Самарканде приземлилось воздушное судно, летевшее из Москвы в Навои. Причиной послужил туман, образовавшийся в районе аэропорта назначения.
«Посадка в аэропорту Самарканда в 11:04 (9:04 мск)», — говорится в публикации.
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