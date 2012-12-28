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В России
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15 минут назад
В РФ семьям с низким доходом и пенсионерам могут ввести выплату к Новому году
Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил ввести разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми, одиноких родителей и пенсионеров с доходами ниже прожиточного минимума.
«В рамках механизма перераспределения бюджетных ассигнований часть неизрасходованных средств федерального бюджета по итогам 2024 года может быть направлена на разовую выплату в размере 10 000 рублей семьям с детьми, чьи доходы на члена домохозяйства ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и одиноким пенсионерам», — говорится в документе.
Уточняется, что в конце года в федеральный бюджет возвращаются значительные объемы неиспользованных средств, по итогам 2023 года эта сумма составила 603,5 миллиарда рублей, — передает РИА Новости.
По мнению вице-спикера Госдумы, перераспределение части неизрасходованных средств поможет нуждающимся гражданам справиться с текущими расходами, связанными с подготовкой к празднику, приобретением продуктов питания, подарков для детей и другими важными потребностями, а также станет проявлением заботы государства о тех, кто особенно нуждается в поддержке.
«Инициатива, которую мы называем «Новогодний семейный бюджет», — это ответ на многочисленные обращения граждан, которые особенно часто поступают в преддверии праздников. Новый год — это прежде всего семейный праздник, но для многих он становится периодом финансовых трудностей. В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров», — заявил Чернышов.
Вице-спикер Госдумы отметил, что такой механизм уже применялся в 2020-2022 годах, когда за счет этих средств поддерживалась система здравоохранения в период пандемии коронавируса.
«Дополнительная выплата позволит гражданам не только накрыть праздничный стол, но и подарить детям подарки. Новый год особенно важен для детей, ведь именно они ждут чуда, и наша задача — помочь каждой семье создать для них ощущение праздника, независимо от их материального положения», — считает парламентарий.
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