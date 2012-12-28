В РФ семьям с низким доходом и пенсионерам могут ввести выплату к Новому году

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил ввести разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми, одиноких родителей и пенсионеров с доходами ниже прожиточного минимума.