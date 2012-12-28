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В России
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52 минуты назад
В Минобрнауки изменили порядок поступления в вузы
В Минобрнауки также предложили не переводить в общий конкурс незаполненные во время целевого приема места.
При поступлении на бакалавриат и специалитет сбор документов стартует 20 июня и продолжится до 25 июля, если требуется прохождение внутренних экзаменов. Опубликование списков кандидатов — 27 июля. В рамках основного приема закончить прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, вузы должны 2–3 августа. Основной этап до 6–7 августа, а дополнительный — 10–11 августа. Прием на платные места предписано завершить не позднее 30 сентября.
Зачисление в магистратуру — до 29 августа в рамках основного приема и не позднее 20 сентября в рамках дополнительного приема. Для платной формы обучения срок зачисления ограничивают концом сентября.
Право поступать по результатам внутренних вступительных испытаний не только на специальные квотные места, но теперь и на общие получат участники военной операции на Украине, их дети, герои России.
Победители и призеры олимпиад первого и второго уровней сохранят право на зачисление без вступительных испытаний, но не более чем на 70% от общего числа бюджетных мест.
В заявлении о приеме на целевые места появились технические изменения. Теперь в них будет указан заказчик обучения и номер предложения о заключении договора, размещенного на Единой цифровой платформе «Работа в России».
В случае поступления, к общему количеству конкурсных баллов добавят очки, заработанные за участие в мероприятиях, организованных заказчиком образовательных услуг.
С 2025 года поступление на программы магистратуры станет возможным через «Госуслуги». Кроме того, зачисление на бюджетные места теперь будет происходить не по оригиналу аттестата, а по заявлению о согласии. Подать его можно через портал, а главное условие — один вуз и одна выбранная специальность.
Ранее Минпросвещения опубликовало проект приказа об установлении минимальных баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы в 2025/26 учебном году.
Минимальный порог для сдачи экзамена по русскому языку — 42 балла. По математике, физике, химии и биологии — 39 баллов. По обществознанию — 42 балла, по истории — 35 баллов, по информатике — 44 балла, по иностранному языку — 30 баллов, по литературе и географии — 40 баллов.
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